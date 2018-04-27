Antalya'da cinayet davasına erteleme

OLAY, geçen yıl 4 Aralık günü saat 21.30'da Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Boya ve sıva işi yapan Sedat U., bir süredir 2 çocuk annesi eşi Sultan U.'a, iddiaya göre defalarca şiddet uygulayınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sultan U. son olayın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Sedat U. ise Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi. Sedat U. olaydan bir gün önce cezaevinden firar ederek, eşi ve annesinin evine geldi. İddiaya göre eşi Sultan U.'ı Mehmet Sabir Öztoprak ile aynı yatakta gören Sedat U., mutfaktan aldığı bıçakla önce Öztoprak'ı ardından eşini defalarca bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat U. evden kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan Mehmet Sabir Öztoprak, çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Öztoprak'ı Kepez Devlet Hastanesine, Sultan U.'ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Sultan U., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sabir Öztoprak ise olaydan bir süre sonra öldü. Elinden yaralanan Sedat U. ise daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya, ölen Sultan U.'ın annesi Ayşen Kara, tutuklu Sedat U. ve taraf avukatları katıldı. Savcı iddianamede U. için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulunurken, tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

'EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Savunmasına “Eşimi çok seviyordum" diyerek başlayan Sedat U., her ailede olduğu gibi ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını söyledi. Eşinin ve annesinin iftirası yüzünden şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine girdiğini iddia eden Sedat U., “Ben inşaatlarda aç susuz çalışarak aileme bakardım. Hatta onlara bakmak için dişlerimi bile yaptıramadım. Ben Dalaman Açık Cezaevi'nden eşimle görüşmek, şikayetini geri çekmesini konuşmak için kaçtım. Ancak ben hiçbir zaman eşimi tehdit etmedim. Dalaman'dan otostop çekerek ertesi gün geldiğim Antalya'da, kaynanamla birlikte yaşadığımız eve geldim. Öldürme niyetim yoktu. Açık olan kapıdan içeri girdiğimde eşim ile adı geçen şahsı aynı yatakta çırılçıplak sevişirken gördüm. 'Ne oluyor, sen kimsin' deyince içerideki kişi çıplak vaziyette bana bıçakla saldırdı. Elime iki bıçak darbesi aldım. Ben de yerdeki kovada bulunan başka bir bıçağı alarak Mehmet denen adamı bıçakladım. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Adam sonra 'Kurtarın beni' diyerek çıplak halde evden kaçtı. Ben de eşimi bıçaklamaya başladım. Kaç kez vurdum hatırlamıyorum" diye konuştu.

'BİZİ DE DURMADAN TEHDİT ETTİ'

Sultan U.'ın annesi Ayşen Kara ise damadına çok değer verdiğini, ancak onun bu değeri bilemediğini söyledi. Damadının kendisine, eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Ayşen Kara, “Kızım eşinin şiddetine dayanamayarak intihar etmeye çalıştı. Bana defalarca, 'Seni, kızını ve çocuklarını ormana götürüp öldüreceğim' derdi. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı, olaydan bir süre sonra yaşamını yitiren Mehmet Sabir Öztoprak'ın ölüm nedeninin öğrenilmesi için hastaneden detaylı rapor istenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.