Antalya'da cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Yenidoğan Mahallesi şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan kontrolde durumundan şüphelenilen İ.B. isimli şahsın kimliğinin olmadığını beyan etmesi üzerine şahsın yapılan detaylı kontrolünde cinayet suçundan toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.Diğer yandan Hurma Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ç. isimli bir şahsın vermiş olduğu bilgilerle yapılan kontrolünde şahsın tedirgin davranışları üzerine detaylı araştırmasında 12 ayrı suçtan toplam 10 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı ve yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı.Yeşildere Mahallesi'nde bisikletle giden bir şahsın polisi görünce kaçması üzerine şahsı takibe alarak yakalayan polis ekipleri, A.F.H. isimli şahsın 2 ayrı hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezasının bulunduğunu ve cezaevi firarisi olarak arandığını tespit etti.