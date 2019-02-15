Antalya'da can pazarı! Tekne alabora oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, 5 gün önce Aksu Kundu Çayı'ndan denize açılan amatör balıkçılar Mahmut Sullu ve Mehmet Akyüz, akşam saatlerinde limana dönüş yaptı. İki balıkçı, dönüş sırasında çay ile denizin birleştiği bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde ters dönmüş 4 metrelik bir fiber tekne üzerinde yardım bekleyen 3 balıkçının olduğunu gördü. Sullu ve Akyüz, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan ve "yardım edin" diye seslenen 3 kişinin yanına yanaşmaya çalıştı. İki balıkçı, alabora olan teknenin üzerinde güçlükle duran 3 kişiyi sakinleştirmek için uğraş verdi ve güçlükle yanlarına yanaştı. Mahsur kalan balıkçıları can yeleğiyle kurtarmaya çalışan balıkçılar ilk etapta başarılı olamadı. 3 kişiyi ellerinden tutarak kendi teknelerine çekmeye çalışan balıkçılar, iki deneme sonrasında başarılı oldu. Ters dönen fiber tekne balıkçılar tarafından bir teknenin arkasına halatla bağlanarak karaya çekildi. Ayrıca 3 amatör olta balıkçısının kurtarılma anları ve tekne üzerinde bekleyişleri cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 13:27