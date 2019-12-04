Antalya'da çaldığı 2 telefonu satmak isterken yakalandı

ANTALYA Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde şüphelendikleri M.C.'yi öğle saatlerinde takibe aldı. Ekipler, M.C’nin girdiği iş yerinde 2 cep telefonu satmaya çalıştığını tespit etti. Polis, şüpheliye kendisini tanıttıktan sonra satmaya çalıştığı telefonların faturasını sordu. Polisin sorusu karşısında panikleyen M.C., telefonları aynı cadde üzerindeki iş yerinden çaldığını itiraf etti. Telefonlar sahibine teslim edilirken, M.C. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, telefonları satıp parasını harcamayı planladığını söyledi. M.C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.