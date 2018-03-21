Antalya'da çaldı ama kaçamadı

OLAY, önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi, Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan F.M., kapısını açtığı bir eve hırsızlık için girdi. Evde 30 bin lira değerinde altın bilezik ve çeyrek altın alan F.M., ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Kısa süreli paniğin ardından kaçmak için hamle yapan F.M., merdivenlerden düştü. Sol ayağından doku zedelenmesi olan ve bu nedenle kaçamayan F.M., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen F.M'nin Muratpaşa ilçesinde bir evden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

