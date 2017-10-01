Antalya'da ByLock'çu"delil bırakmayın" talimatını gözler önüne serdi

KAPATILAN Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Zeki Yaşar'a ait 43 sayfalık ByLock mesaj dökümleri, örgütün özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra herhangi bir delil bırakılmamasına yönelik önlemlerini ortaya koydu.

Örgüt üyelerine 29 Aralık 2015'te gönderilen mesajda, gizliliğin önemine işaret ediliyor. Telefonlarda konuşma için "Kakao", mesajlaşma için "Turkuaz" gibi kriptolu haberleşme programlarının kullanılması yönünde yapılan uyarıda, bu programlar dışında hiçbir programın kullanılmaması isteniyor.

Örgütten tek tuşla formatlama programı duyurusu

Örgüt üyelerinin aile içi görüşme yapmaları durumunda ise "WhatsApp" ve "Viber" gibi programları değil, "Line" ve "Wechat" programlarını kullanmaları önerilen mesajda, şu ifadeler yer alıyor:

"Bunca uyarı ve ikaza rağmen hala arkadaşların telefonlarından WhatsApp, Facebook, Twitter, Viber gibi uygulamaları kullandıklarına üzülerek şahit olmaktayız. Bu programların tamamının takipte olduğunun ve kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin bir kez daha hatırlatılması... Telefonlarda mutlaka 'Clean Them All' programının bulundurulması gerekiyor. Olağan dışı durumlarda telefonu tek tuşla hızlı şekilde formatlayıp fabrika ayarlarına döndürmek için bu program çok önemli. (İlgili arkadaşlara programın temini ve kullanımı noktasında yardımcı olacaklardır).

Kullanılan telefonlarda kesinlikle hizmetsel notlar tutulmamalı, burs, kurban, himmet, gazete, çetele, vs. takibi yapılmamalı, herhangi bir dosya paylaşılmamalı."

Yazışmalarda gizliliği ön planda tutan örgütün tedbir için "arama tarama mesulü" (ATM) görevlendirilmesiyle ilgili mesajlar da bulunuyor.

- "Hard diskler çıkarılıp imha edilecek"

Bir kullanıcının "ATM Gündemler" başlığıyla 27 Ocak 2016'da gönderdiği mesajın içeriği şöyle:

"Bilgisayar ve kart kullanılmayacak. Daha önceden kullanılan hard diskler çıkarılıp imha edilecek, yerine hard disk takılmayacak. Daha önce bilgisayar kullanan herkesin hard diskleri çıkardığından emin olunması isteniyor. Arkadaşlar, bu hafta temizlik haftası. Herkes en az 5 esnaf evi ve iş yeri taraması yapmalı. En az 3 kişiyle ve 1,5 saat arama tarama yapmalı. Herkes en az 5 talebe evini tepeden tırnağa arama yapmalı fakat panik ve korku oluşturulmamalı. (Bu çok önemli).

Herkes kendi evini ve arabasını aratmalı, müdür, öğretmen, bölgeci, üniteci vb. Şahsi evlerimizde hiçbir şekilde bilgisayar ve hiçbir yoruma girmeden CD ve fotoğraflar olmamalı. En güzel temizlik yapana ve temiz bulunan ev, iş yeri sahibine hediye veriniz, teşekkür ediniz, ödüllendiriniz. Bu konularda rica ediyoruz. 1 Ocak 2016 Cuma günü rapor bekliyoruz. Arkadaşların kendi evlerinden kaç tanesi temizlendi, esnaf abilerden kaç tanesinin evi temizlendi, talebe evlerinden kaç tanesi temizlendi?"

"Aramalar" başlığıyla gönderilen mesajda da ATM'lere İzmir Buca, Balçova, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere'de üst, taşıt, özel kağıt ve eşya için "önleme araması"na izni verildiği bildiriliyor.

Mesajda, "Önemli listelerin, cevşenlerin içinde, flash bellekte saklandığı şeklinde bilgileri elde etmişler. Ev aramalarında cevşenlerin içine muhakkak bakıyorlarmış, boyunlarda takılanlar dahil. Genel bir uyarı yapılmasında fayda var." deniliyor.

