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Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

ASAYİŞ 08.10.2019, 12:19
Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
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OLAY, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Boşluk alanda ceviz ağacı altında hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanında enjektör bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

#Antalya #boş arazi #erkek cesedi
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