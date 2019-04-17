Antalya'da borç kavgası! İş yerinde bacağından vuruldu

OLAY, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tesisatçılığı yapan Mehmet S., iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, üzerindeki tabancayı çekip Mehmet S.'ye bir el ateş ederek kaçtı. Sol bacağından yaralanan Mehmet S., kanlar için yere yığıldı. Silah sesini duyarak gelen diğer iş yeri sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Mehmet S., tedaviye alındı.



DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞ

Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Olay yerinde parmak izi çalışması da yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet S.'nin birlikte çalıştığı ismi açıklanmayan dayısının borcu olduğu, şüphelinin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Mehmet S.'nin yakınları, daha önce tehdit edildiklerini, Fatih Polis Merkezi'ne şikayetçi olduklarını belirtti.