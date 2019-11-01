Antalya'da Bond çanta korkuttu
Antalya'da, sinyalizasyon sistemi altındaki yaya geçidine bırakılan bond tipi çanta, uzman ekipler tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantanın boyş olduğu görüldü.
ASAYİŞ 31.10.2019, 13:06
OLAY, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sinyalisazyon sistemi altındaki yaya geçidinde bond tipi çanta olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Çantanın bulunduğu noktaya gelen polis ekipleri, bulvarı yaya ve araç trafiğine kapattı. Çantanın bulunduğu alana ise emniyet şeridi çeken polis, çevredekileri de uzaklaştırma çalıştı. Ancak uyarıya aldırış etmeyen çevredekiler, cep telefonlarıyla yaşananları kaydetmeye çalıştı. Adrese gelen uzman ekip personeli, özel elbisesini giydikten sonra çantayı fünyeyle patlattı. Çantanın boş olduğu görüldü.
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