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Antalya'da bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi

İstanbul'dan Antalya'ya bitcoin (sanal para) almak için gelen 2 kişi, 182 bin dolarlarının silahlı 3 kişi tarafından gasp edildiğini ileri sürdü

Antalya'da bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi

İstanbul'dan Antalya'ya bitcoin (sanal para) almak için gelen 2 kişi, 182 bin dolarlarının silahlı 3 kişi tarafından gasp edildiğini ileri sürdü

09 Aralık 2017 Cumartesi 23:33
Antalya'da bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi
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DÜN saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak’ta meydana gelen olayda, Y.D ve A.K. İstanbul’dan Antalya’ya bitcoin almak için geldi.

182 BİN DOLARLARI GASP EDİLDİ

Telefonda görüştükleri 3 kişinin iş yerine gelen Y.D. ve A.K., iddiaya göre burada gasp edildi. Şahısların yanlarındaki getirdikleri 182 bin dolar silahla kişilerce alındı. Bunun üzerine Y.D. ve A.K., polisten yardım istedi. Polis 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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BİTCOİN
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