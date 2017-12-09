Antalya'da bitcoin için ayırdıkları 182 bin dolar gasp edildi

DÜN saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak’ta meydana gelen olayda, Y.D ve A.K. İstanbul’dan Antalya’ya bitcoin almak için geldi.

182 BİN DOLARLARI GASP EDİLDİ

Telefonda görüştükleri 3 kişinin iş yerine gelen Y.D. ve A.K., iddiaya göre burada gasp edildi. Şahısların yanlarındaki getirdikleri 182 bin dolar silahla kişilerce alındı. Bunun üzerine Y.D. ve A.K., polisten yardım istedi. Polis 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.