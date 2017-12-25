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Antalya'da Bitcoin için adam öldürdüler

Antalya'da Mert Ersoy'un öldürülmesi Türkiye'nin ilk Bitcoin cinayeti olarak kayda geçti. Ersoy'u şifresini öğrenmek için öldüren 5 kişi tutuklandı ancak Bitcoin'lerin henüz akıbeti belirsiz

Antalya'da Bitcoin için adam öldürdüler

Antalya'da Mert Ersoy'un öldürülmesi Türkiye'nin ilk Bitcoin cinayeti olarak kayda geçti. Ersoy'u şifresini öğrenmek için öldüren 5 kişi tutuklandı ancak Bitcoin'lerin henüz akıbeti belirsiz

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:30
Antalya'da Bitcoin için adam öldürdüler
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ANTALYA'DA Şükrü Mert Ersoy (22) eylül ayında boğularak öldürülmüştü. Ersoy'un vücudunda darp izlerine de rastlanmıştı. Polis, tutuklanan 5 şüphelinin, Ersoy'un hesabındaki dijital (sanal) para 'Bitcoin'i alabilmek için genci darp ettiklerini açıklamıştı. Şüphelilerin Ersoy'un cep telefonundaki güvenlik duvarını aşamadıkları ve 'Bitcoin'lere ulaşamadıkları belirtilmişti.

"3 ORTAĞI VARDI"

Aradan geçen 3 ayda Bitcoin'deki değer artışı Ersoy'un sahibi olduğu dijital paraya da yansıdı ancak Ersoy'un ailesi bu paradan habersiz. Oğlunun ölümünde 5 kişiden daha fazla kişinin sorumluluğunun olduğunu iddia eden anne Sevgi Çınar, "Oğlum bu işi tek başına yapmıyordu, 3 ortağı daha vardı. Ama oğlumun ölümünün ardından bunların hiçbiriyle konuşulmadı. Bu ortaklar, oğlumu öldürenler arasında yer alan M.'yi tanıyordu. Mert'in ne kadar parası olduğun en iyi ortakları bilir. Sorulması gereken çok soru var" dedi. Tüm soruları mahkemede gündeme getireceklerini anlatan anne, "Mert'in her yerde Bitcoin yüzünden öldürüldüğü yazıldı ama bundan bile emin değiliz. Mert'in Bitcoin, Bitclup ve Elit Capital ile ilgilendiğini biliyordum. Ama ne kadar parası vardı bilgim yok. Çok yüksek rakamlardan bahsediliyor. Eğer söylenildiği gibi 40-50 bin doları varsa, bu para nerede? Bunu herhalde en iyi ortak olduğu arkadaşları bilir. Diğer taraftan Mert'in telefonu, bilgisayarı, not defterleri ve kişisel eşyaları bize verilmedi. Ortada bir para var mı yok mu o da net bir şekilde söylenmiyor" diye konuştu.

BORSADAYSA MİRASÇI ALIR

Avukat İlker Atamer, 'Bitcoin'lerin nasıl işlem göreceğine ilişkin şunları anlattı: "Bitcoin veya benzeri kripto para, dijital cüzdanda tutuluyorsa ve paranın sahibi cüzdanın giriş kodunu kimseye söylemediyse, bu kişi öldüğünde ailesinin kripto parası olup olmadığını anlaması ve bunları alması imkansız. Bitcoinler dijital cüzdanda saklanıyor ve o cüzdanın şifresini bilen tek kişi öldüyse, o 'Bitcoin'lere 'elveda' demek gerekir. Ancak ölen kişi 'Bitcoin'lerini Türk hukukuna tabi yerli bir dijital para borsasındaki hesabında tutuyorsa, mirasçıları veraset ilamıyla ilgili dijital para borsasına başvurup, ölen kişinin söz konusu borsada Bitcoin'i olup olmadığını sorgulatıp kendilerine verilmesini isteyebilir."

(Milliyet)

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AntalyaBitcoin CinayetiMert ErsoyBİTCOİNŞükrü Mert ErsoySevgi Çınar3. SayfaEKONOMİ
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