Antalya'da bisikletiyle yolun karşısına geçen Muhammed'e otomobil çarptı

KEMER'E bağlı Göynük Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerindeki bir otelde çalışan Muhammed Şerif, Salı günü mesai bitimi, saat 16.00 sıralarında iş yerinden ayrıldı. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Şerif'e, Ercan G. (39) yönetimindeki 07 ADZ 397 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle havalanıp, asfalt zemine düşen Muhammed Şerif, yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Muhammed Şerif, ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Muhammed Şerif'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otomobil sürücüsü Ercan G. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, Muhammed Şerif'in çalıştığı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle iş yerinden çıkan Muhammed Şerif'e, karşıya geçmek için yolun ortasına geldiğinde otomobilin çarptığı görüldü. Kask ya da başka bir koruyucu kullanmadığı görülen Muhammed Şerif'in birkaç metre havalandığı belirlendi.