Antalya'da bir zanlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Antalya'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan bir şüpheli tutuklandı.
ASAYİŞ 19.09.2019, 10:52
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, Zümrütova Mahallesi'nde bulunan ikamette gerçekleştirilen operasyon sonucunda D.K. isimli şahıs, 1 kilo 903 gram skunk esrar maddesi ile birlikte yakalandı. D.K. isimli şahıs hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan işlem yapılırken zanlı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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