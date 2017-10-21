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Antalya'da bir garip olay! Okula gitmeyen kızına kızıp ölmek istedi

Antalya’da okula gitmeyen kızı ve eşi ile sorun yaşadığı ileri sürülen kişi silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı

Antalya'da bir garip olay! Okula gitmeyen kızına kızıp ölmek istedi

Antalya’da okula gitmeyen kızı ve eşi ile sorun yaşadığı ileri sürülen kişi silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:05
Antalya'da bir garip olay! Okula gitmeyen kızına kızıp ölmek istedi
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2678 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. 47 yaşındaki M.B., şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi S. B. ile anlaşmalı boşandı. Dün akşam ayrı yaşadığı eşi ve kızlarının bulunduğu eve gelen M.B., okula gitmediği iddia edilen kızı C.B. ile tartıştı. Tartışma aile boyu olunca sinirine hakim olamayan M.B., evinin balkonundan ruhsatsız tabancasıyla iki el havaya ateş edip, evden uzaklaştı. Komşular ve S.B.’nin haber vermesiyle olay yerine gelen polis işlem yaptıktan sonra evden ayrıldı. Polis daha öncede iki suçtan kaydı bulunan M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde yeniden eve konuşmak için gelen M.B. olumsuz cevap alınca apartmanın bahçesine indi. Bahçede bir banka oturan M.B. kızı ile telefonda tartışınca üzerinde bulunan ruhsatsız tabancasını şakağına ateşledi. Çevredekiler silah sesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. M.B. ağır yaralı olarak yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri M.B.'nin hala ağzında mermi bulunan ruhsatsız tabanca ve cep telefonunu muhafaza altına aldı. M.B.'nn sosyal paylaşım sitesinde ' en iyisi ölmek 'yazdığı öğrenildi.
S. T.,ve kızları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 13:12
Anahtar Kelimeler:
KepezOkulAntalya
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