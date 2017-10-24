Antalya'da bir garip hırsızlık olayı

ANTALYA'DA evine giren kar maskeli hırsızın 200 lirasını çaldığını farkeden 75 yaşındaki Gülizar Yıldız, "Bu, benim kira param; lütfen alma" deyince hırsız, paranın 100 lirasını bırakıp, kaçtı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kepez İlçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Ladin Sokak'ta yaşandı. Oğluyla yaşayan Gülizar Yıldız, evde olduğu sırada, oturma odasından ses geldiğini fark etti. Mutfaktan oturma odasına geçen yaşlı kadın, elinde bıçak bulunan kar maskeli bir kişinin, sehpanın üzerindeki 200 lirayı aldığını gördü. Yıldız, "Bu, benim kira param. Lütfen alma" diye seslenince hırsız, paranın 100 lirasını sehpanın üzerine bırakıp, evden koşarak, çıktı. Yaşlı kadının durumu telefonla bildirdiği oğlu Cengiz Yıldız, polisi arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kar maskeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yıldız, "Hırsızı görünce, çok korktum. 'Kira param' deyince, yarısını geri bırakıp, kaçtı. Beni öldürecek, diye çok korktum" dedi. Oğul Yıldız ise annesinin yaşlılık parasını çektikten sonra kirayı vermesi için parayı sabah sehpanın üzerine koyduğunu belirterek, "Hırsız, anneme acımış olabilir. İnsafa da gelmiş olabilir. Paranın yarısını bırakıp, gitmiş. Anneme bir şey olmadı ya tek tesellimiz o" diye konuştu.

