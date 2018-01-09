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Antalya'da beton pompası uçurumdan yuvarlandı

Antalya’da kontrolden çıkan beton pompasının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da beton pompası uçurumdan yuvarlandı

Antalya’da kontrolden çıkan beton pompasının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

09 Ocak 2018 Salı 22:20
Antalya'da beton pompası uçurumdan yuvarlandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gündoğmuş istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şenol Yılmaz’ın (44) kullandığı 07 GVU 03 plakalı beton pompası, Gündoğmuş Güneycik Mahallesi’nde Manavgat-Konya karayoluna 2 kilometre mesafede virajı alamayarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Beton pompasının hurdaya döndüğü kazada araçtan fırlayan sürücü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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GündoğmuşAntalyaUçurumBeton Pompası
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