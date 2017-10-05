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Antalya'da basketbolcu darptan gözaltında

Antalya'da, bir zincir marketin kasiyerini darp eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail V.K. gözaltına alındı

Antalya'da basketbolcu darptan gözaltında

Antalya'da, bir zincir marketin kasiyerini darp eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail V.K. gözaltına alındı

05 Ekim 2017 Perşembe 21:20
Antalya'da basketbolcu darptan gözaltında
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KEPEZ’DE bir zincir marketin şubesinde alışveriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol oyuncu Mikail V. K., iddiaya kadın kasiyere adını sordu. Cevap vermek istemeyen kasiyer, başka müşteriyle ilgilenmek istedi. Bunun üzerine sinirlenen Mikail V. K. kasanın diğer tarafına geçerek kasiyeri darp etti. Marketteki bir kadın müşteri ve güvenlik görevlisinin müdahale ettiği Mikail V. K., olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine markete gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Polis, kimliğini belirlediği Mikail V. K.'yi gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen ampute sporcu Mikail V. K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan darp olayı ise market şubesinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
KULÜPLE İLİŞKİSİ KESİLDİ
Olayın ardından bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, olayı duyar duymaz oyuncunun takım ve kulüple ilişiğinin kesildiğini söyledi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Hiç bir şekilde bu şiddeti kabul etmiyoruz. Böyle bir sporcu bizim kulübümüze yakışmaz. Kadının ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisinden ve ailesinden özür diliyoruz" dedi.
 

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