Antalya'da barışma teklifi reddedilen koca intihara kalkıştı

EDİNİLEN bilgiye göre olay saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2025 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Çimento fabrikasından emekli 48 yaşındaki N.K., iddiaya göre, sabah saatlerinde bir süredir ayrı yaşadığı 55 yaşındaki Rus uyruklu S.K.’nın yanına geldi. Apartmanın bahçesinde bir el havaya pompalı tüfekle ateş eden N.K., eşinin aşağı inmediği takdirde kendisini öldüreceğini söyledi. Silah sesini duyan vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi emniyet şeridine alırken N.K., bu sırada eşinin aşağı inmesini ve barışmak istediğini tekrarladı. Eşinin inmemesi üzerine N.K., karnına dayadığı pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Yaralanan N.K., olay yerindeki müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan N.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

N.K.’nın, 2 çocuğunun annesi F.G. ile boşandıktan sonra 1.5 yıl önce Rus eşi S.K. ile evlendiği öğrenildi. N.K.’nın, S.K. ile evli olduğu esnada Türk eşine gittiği ve çocukları ile ilgilenmesi üzerine Rus eşi ile aralarının açıldığı iddia edildi. Olayın büyümesi üzerine Rus kadının kadın boşanma kararı aldı. Eşinin ısrarlarının devam etmesi üzerine Rus kadın polis merkezine şikayette bulundu ve N.K.’nın uzaklaştırma cezası aldığı ileri sürüldü.