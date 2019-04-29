Antalya'da banyoda düşüp öldü

KEMER'E bağlı Çamyuva Mahallesi İnönü Caddesi Cumhuriyet Sitesi'nde eşi ve annesiyle birlikte oturan Lütfi Salıncaklı, saat 08.30 sırada banyoda rahatsızlanarak yere düştü. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Lütfi Salıncaklı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Salıncaklı'nın cenazesi ilk olarak Kemer Devlet Hastanesi'ne ardından da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Lütfi Salıncaklı'nın 2 gün önce aşırı alkolün etkisiyle kendine zarar verdiği ve başına hastanede dikiş atıldığı kaydedildi.