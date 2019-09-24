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Antalya'da baltalı gaspçı tutuklandı

Kumluca'da balta ile yaraladığı 91 yaşındaki kadının kolundaki bilezik, parmağındaki yüzük ve bir miktar parasını alan gaspçı tutuklandı

ASAYİŞ 23.09.2019, 22:47
Antalya'da baltalı gaspçı tutuklandı
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KUMLUCA ilçesinde 5 gün önce evinin arka bölümündeki deponun yanında tavuklarına yem vermek isteyen 91 yaşındaki Zeynep Çıldır, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Çıldır'ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine balta ile vuran saldırgan, yaşlı kadının kolundaki bileziği ve parmağındaki yüzüğü aldı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadın, yaklaşık 50 metre sürünerek yola çıktı. Bir gencin haber vermesiyle Zeynep Çıldır, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgasında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçede ve kent merkezindeki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. 5 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Ali A. (51), Isparta'da yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ali A'nın ifadesini savcılığa vereceğini söylediği öğrenildi.

#Kumluca #baltalı gaspçı
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