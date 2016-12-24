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Antalya'da balık avlarken can verdi

Antalya'da şişme botla balık avlamak için denize açılan 32 yaşındaki Süleyman Şimşek, botun su alması nedeniyle kıyıya ulaşamayınca boğuldu

Antalya'da balık avlarken can verdi

Antalya'da şişme botla balık avlamak için denize açılan 32 yaşındaki Süleyman Şimşek, botun su alması nedeniyle kıyıya ulaşamayınca boğuldu

24 Aralık 2016 Cumartesi 13:31
Antalya'da balık avlarken can verdi
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KONYAALTI Sahili açıklarındaki olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'nda çalışan Süleyman Şimşek, sabaha karşı şişme botla denize açıldı. Kıyıdan açıkta oltayla balık avlayan Şimşek'in bindiği bot, belirlenemeyen nedenle delinerek su almaya başladı. Botun su aldığını fark eden Şimşek, kıyıya doğru kürek çekmeye başladı. Dubalara kadar gelmeyi başaran Süleyman Şimşek, daha fazla ilerleyemedi.

Bir süre sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda balık tutmak için denize açılan Mesut Akar, botun üzerinde hareketsiz yatan Şimşek'i fark etti. Yardıma giden Akar, kendi botuna aldığı Süleyman Şimşek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi, Akar ve Şimşek'i delinen botla birlikte kıyıya çıkardı. Hazır bekleyen sağlık ekipleri, Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Şimşek'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

Süleyman Şimşek'in de yat limanında çalıştığını belirten Mesut Akar, "Balık avlamak için denize açıldığımda fark ettim. Botu patlamış, üzerine kapaklanmış halde buldum. Çıkardığımda her yerinden su geliyordu. Kendisini tanıyorum zaten. Çok üzüldüm" dedi.

 
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