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Antalya'da baba oğula silahlı saldırı: 1 ölü

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda Gürcistan uyruklu baba hayatını kaybetti, oğlu da bacağından yaralandı. 

Antalya'da baba oğula silahlı saldırı: 1 ölü

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda Gürcistan uyruklu baba hayatını kaybetti, oğlu da bacağından yaralandı. 

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:09
Antalya'da baba oğula silahlı saldırı: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Aslanbucak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki binada 3 arkadaşıyla birlikte yaşayan 60 yaşındaki Gürcistan vatandaşı Gaioz Giorkhelidze, oğlu Giga Giorkhelidze (27) ile birlikte evine giderken, yanlarına yanaşan beyaz renkli otomobilden, kar maskeli olduğu ileri sürülen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başından ağır yaralanan Giorkhelidze olay yerinde hayatını kaybederken, bacağından yaralanan oğlu ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Şükrü Özbey, sesler duyduklarını, dışarı çıktığında başından vurulmuş halde bir kişiyi kaldırımda yaralı yatarken gördüklerini ancak bir süre sonra hayatını kaybettiğini anlattı. 
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatırken, hayatını kaybeden Gaioz Giorkhelidze’nin cenazesi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıKemerAntalya
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