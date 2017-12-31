Antalya'da AVM'ler denetlendi

EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Başmüfettişlerince, ülke genelinde faaliyet gösteren AVM'lerin yeni yıl öncesi denetlenmesi ve AVM'lerde görev yapan özel güvenlik personelinin daha duyarlı görev yapmasının sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Bu kapsamda Antalya'daki 12 AVM denetlendi. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli şekilde yeni yıl alışverişlerini yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; AVM'lerde görev yapan özel güvenlik personelinin görevlerini disiplinli şekilde yapıp yapmadığı, kılık kıyafet mevzuatına uyup uymadıkları, dedektör ve x-ray cihazını doğru kullanıp kullanmadıkları, yeterli teknik teçhizatları olup olmadığı, görev alanları dışında çalıştırılıp çalıştırılmadıkları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca AVM'lerin kamera ve plaka tanıma sistemleri ile x-ray cihazları da kontrol edildi.
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