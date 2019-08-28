Antalya'da atık toplama merkezinde yangın

KUMLUCA'ya bağlı Beykonak Mahallesi Akmaz mevkiindeki Kumluca Belediyesi sera atık toplama merkezinde saat 02.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yakındaki spor tesisi sahibinin itfaiyeyi araması sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının atıklar sönene kadar devam edeceği belirtildi. Kumluca Belediyesi'ne ait alanda daha önce sera atıkları ve çöplerin dökülmesine izin verilmediği belirtilirken, bu amaçla da "Sera atığı ve çöp dökmek yasaktır" yazılı uyarı tabelası konulduğu kaydedildi. Son dönemde ise sera atıklarının buraya dökülmesine izin verildiği öğrenildi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevredeki vatandaşları rahatsız etti.