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Antalya'da atı ölen faytoncu intihar etti

Antalya’da geçtiğimiz aylarda faytona koşulan atı yolun ortasında ölen Atilla Çılğı, kendini iple asarak intihar etti. Çılğı’nın, atın ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi

Antalya'da atı ölen faytoncu intihar etti

Antalya’da geçtiğimiz aylarda faytona koşulan atı yolun ortasında ölen Atilla Çılğı, kendini iple asarak intihar etti. Çılğı’nın, atın ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:33
Antalya'da atı ölen faytoncu intihar etti
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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1187 Sokakta bulunan evde, biri engelli 2 çocuğuyla beraber yaşayan 46 yaşındaki Atilla Çılğı, saat 12.00 sıralarında evin bahçesinde bulunan dut ağacına iple kendini asarak intihar etti. Çılğı’nın, kendini ağaca astığını gören komşuları hemen ağacın olduğu yere koştular. Komşulardan biri elindeki bıçakla hemen ipi keserek Çılğı’yı yere indirdi. Durum, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler 46 yaşındaki Atilla Çılğı’nın yaşamını yitirdiğini belirleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yeri inceleme polisleri çalışmalarını tamamladıktan sonra Çılğı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayı gören komşuların ifadesini alırken, olay yeri inceleme ekipleri de Atilla Çılğı’nın kendini dut ağacına asarken kullandığı ipi sökerek delil torbasının içine koydu.
46 yaşındaki Atilla Çılğı’nın Antalya’da geçimini faytonculuk yaparak sağladığı öğrenildi. Çılğı’nın, 1 Ağustos günü Kalekapısı’ndan aldığı 4 turisti gezdirdiği sırada faytona koşturduğu atı yorgunluk ve sıcak hava nedeni ile telef olmuştu. Bu durumun medyaya yansıması ve gelen tepkilerden sonra çalışma izni iptal edilirken, toplam bin 319 TL para cezası kesilmişti. Durumdan sonra psikolojisinin bozulduğu öğrenilen Atilla Çılğı, bugün kendini asarak hayatına son verdi. Çılğı’nın bir arkadaşına öldüğünde kendisini Zeytinköy mahallesinde toprağa verilmesini istediği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 30.09.2017 16:00
Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp Kurumu MorguAtilla ÇılğıAntalya
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