Antalya'da asayiş ve trafik uygulaması

Kepez Masa Dağı'nda yapılan uygulamada 6 araç trafikten men edildi, 19 sürücüye 28 bin 916 lira ceza uygulandı.

Antalya'da asayiş ve trafik uygulaması
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ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 418 kişi ile 156 araç sorgulandı. 6 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsüne Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem uygulandı. 1 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu 19 araç sürücüsüne 28 bin 916 lira para cezası verildi. 

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