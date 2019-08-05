Antalya'da asayiş ve trafik uygulaması

İL Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerden toplam 412 personelin katılımıyla oluşturulan 133 ekiple şehir merkezinde önceden tespit edilen 80 uygulama noktasında, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. 892 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, arandığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İşyerlerine yönelik denetimde, 13 işletmede yerinde arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Trafik uygulamasında ise 741 motosikletin kaydı sorgulandı. Tescilsiz bir motosiklet, hacizli yakalamalı iki motosiklet olmak üzere 7 motosiklet eksiklerinden dolayı trafikten men edildi. 89'u kasksız olmak üzere toplam 152 motosiklet sürücüsüne ise 251 bin 961 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada ayrıca 150 araç sorgulanırken, hacizli yakalamalı bir araç trafikten men edildi. 17 sürücüye ise kurallara uymadıkları gerekçesiyle 14 bin 977 TL ceza yazıldı.