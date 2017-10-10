Antalya'da Asayiş

EMNİYETTEN yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, şiddetin önlenmesi, gürültü, kavga taciz gibi olayların önüne geçilmesi, çocukların başına gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele edilmesi, ailesi yanında bulunmayan 12 yaşından küçük çocukların sinema, tiyatro gibi salonlara alınıp alınmadığının tespiti amacıyla il merkezindeki sinema salonlarının denetlendiği belirtildi.
Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi.
Aranan 2 şüpheli Aksu'da yakalandı
Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada aranan 2 kişi yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, yapılan asayiş uygulamarı sonucunda 14 suç dosyasından arama kaydı bulunan F.T. ile 4 suçtan arama kaydı bulunan F.G. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden F.T'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı, F.G'nin ise serbest bırakıldığı bildirildi.
Elmalı ilçesinde hırsızlık zanlısı yakalandı
Elmalı ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, değişik tarihlerde çeşitli yerlerden küçükbaş hayvan, motosiklet ve ev eşyası çaldığı iddiasıyla aranan B.A, Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Şüpheli B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen hırsızlık malzemelerinin mağdurlara teslim edildiği bildirildi.
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