Antalya'da aranan 361 kişiden 191'i yakalandı

BAŞTA mala karşı işlenen suçlar olmak üzere arama kararı alınan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonun Antalya ayağında 283 polis 114 ekiple görev yaptı. İl genelinde aranan 361 şahsa yönelik yapılan ve iki gün süren çalışma sonunda haklarında hapis cezaları ile aranan 101 şahıs ile "PKK/KCK Terörü Örgütü Propagandası" yapmak suçundan aranan 2 şahıs ve çeşitli suçlardan ifade almaya yönelik aranan 88 kişi olmak üzere toplam 191 şahıs yakalandı.
Haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 63 kişi tutuklandı.
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