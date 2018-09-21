Antalya'da aranan 2 zanlı yakalandı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde yaptıkları operasyonla suç örgütü kurmak ve kasten adam yaralama suçlarından aranan, aynı zamanda silahlı yağma ve tehdit, hırsızlık gibi suçlardan 14 kaydı bulunan cezaevi firarisi A.S'yi yakaladı. Sahte kimlikle dolaştığı öğrenilen A.S. savcılığa sevk edildi.



GÖMDÜĞÜ TABANCA DA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başka bir operasyonda ise Kepez ilçesinde tabancayla yaralama olayına karışan A.A'yı yakaladı. A.A'nın olayda kullandığı tabanca da verdiği ifade doğrultusunda gömdüğü yerle, fişekleriyle bulundu. A.A, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa gönderildi.