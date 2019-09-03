Antalya'da aracına vurduklarını başkası söyleyince fark etti

KAZA, saat 01.00 sıralarındaMuratpaşa vilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Uslu, üniversite eğitimini tamamlayan oğullarının eşyalarını getirebilmek için eşiyle birlikte Ankara'ya gitti. Uslu, eşyaları yükledikleri 07 YMH 99 plakalı otomobiliyle Gazi Bulvarı'nda seyir halindeyken süratli olduğu iddia edilen 07 ADE 449 plakalı otomobil, Uslu'nun aracına arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle yolda dönen Uslu'nun aracı, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Diğer otomobil ise kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte durdu. Adı öğrenilemeyen sürücü, araçta yaralı halde bulunan arkadaşını bırakarak olay yerinden kaçtı. Sürücü kaçarken cep telefonunu düşürdü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

REFÜJDE ÇALIŞAN İŞÇİ YARALANDI

Aynı anlarda refüjde sulama çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Uğur Cenkçi, kaza yapan araçlardan kopan parçanın vücuduna çarpması sonucu yola düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cenkçi'yi ve araçta yaralı halde bulunan adı öğrenilemeyen kişiyi tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

'ARACIMA ÇARPTIKLARINI 10 DAKİKA SONRA BİRİSİ SÖYLEDİ'

Hafif şekilde yaralanan sürücü Mehmet Uslu ise ayakta tedavi edildi. Uslu, çarpmanın etkisiyle araçtan yola dökülen oğluna ait eşyaları eşiyle birlikte topladı. Kazanın ardından sürücü Uslu, “Araba patladı sandık. Diğer aracı göremeyince kaza yaptığımızı fark etmedim. Başka bir aracın bize çarptığını çevredekiler söyleyince anladım" dedi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.