Antalya'da aracın sıkıştırdığı otomobil takla attı

Antalya'da iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırdığı Cemal Mayro'nun kullandığı otomobil takla attı. Mayro, kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'da aracın sıkıştırdığı otomobil takla attı
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KAZA, sabah saatlerinde Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatan Bulvarı'ndan Şarampol Caddesi istikametine giden Cemal Mayro'nun kullandığı 07 GCN 92 plakalı otomobil, Atatürk Devlet Hastanesi yakınlarında başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Önce tramvay yolu kenarındaki refüje çarpan otomobil, ardından takla atarak tramvay yolu üzerine devrildi. Kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan Mayro ayakta tedavi edilirken, polis ekipleri kazaya neden olan aracı belirlemek için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Meydan güzergâhına tramvay seferleri bir süre aksarken, içinde bulunan yolcular indirildi. Aracın tramvay yolu üzerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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