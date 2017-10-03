Antalya'da araç takla attı! 3 ağır yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Denizli istikametinden Antalya’ya giden Selman Ağçay (24) idaresindeki 07 GAR 10 plakalı otomobil, Korkuteli-Antalya-Fethiye yol kavşağında virajı alamayıp kontrolden çıktı. MOBESE direğine çarpan araç takla atarak ara sokağa savruldu. Kazada sürücü Selman Ağçay ile araçta bulunan Emre Çallıoğlu (23) ve Orhan Dündar (24) yaralandı.

Yaralılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araç kapısı kesilerek araç içinden çıkartıldı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Emre Çalllıoğlu daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.