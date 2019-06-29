Antalya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KAZA, Adnan Menderes Bulvarı Buğdaypazarı kavşağında meydana geldi. Kumluca'da faaliyet gösteren özel bir hastaneye ait Yaşar Emre K.'nın kullandığı ambulansla Ahmet A.'nın kullandığı kamyonet çarpıştı. Kontrolden çıkıp devrilen ambulanstaki sağlık personeli Hasan Sabri Sarıaslan yaralanırken, ambulans sürücüsüyle ambulansta bulunan diğer sağlık personeli ve sevki yapılan bebek hasta kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralanan sağlık personeli olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yol trafiğe açıldı.