Antalya'da akü ve radyatör hırsızı yakalandı

POLİSİ alarma geçiren hırsızlık olayı 2 Temmuz günü Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halinde iki otomobilden radyatör, kablo ve akü çalınmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını İ.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin çaldığı malzemeleri Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki Zeytinköy'de bir hurdacıya sattığı ortaya çıktı. Polisin takibe aldığı İ.K., bir otomobilde otururken yakalandı. Gözaltına alınan İ.K. sağlık kontrolü sonrasında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.