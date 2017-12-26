Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Antalya'da akılalmaz cinayet! Ceset 14 aydır bulunamıyor

Antalya'da, boşandığı eşine hakaret ettiği gerekçesiyle 23 Ekim 2016 tarihinde Necmettin Yavuz (37) tarafından öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz'ün (32) cesedi halen bulunamadı

Antalya'da akılalmaz cinayet! Ceset 14 aydır bulunamıyor

Antalya'da, boşandığı eşine hakaret ettiği gerekçesiyle 23 Ekim 2016 tarihinde Necmettin Yavuz (37) tarafından öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz'ün (32) cesedi halen bulunamadı

26 Aralık 2017 Salı 10:59
Antalya'da akılalmaz cinayet! Ceset 14 aydır bulunamıyor
banner404

ANTALYA'DA, boşandığı eşine hakaret ettiği gerekçesiyle 23 Ekim 2016 tarihinde Necmettin Yavuz (37) tarafından öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz'ün (32) cesedi halen bulunamadı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Necmettin Yavuz'a seslenen ağabey Lokman Açıkgöz, "En azından cesedinden bir parçasını bize ver, bir mezar taşı olsun" dedi.

Antalya'da araç kiralayan Necmettin Yavuz, 23 Ekim 2016 tarihinde arkadaşı İbrahim Açıkgöz ile Fethiye'ye gitti. Dönüşte ikili arasında Necmettin Yavuz'un boşandığı eşi nedeniyle tartışma çıktı. Necmettin Yavuz, iddiaya göre, eski eşine hakaret ettiği iddiasıyla İbrahim Açıkgöz'ü sırt ve göğsünden bıçaklayıp boğazını sıkarak öldürdü. Yolda cesedi Elmalı ve Korkuteli yakınındaki ormanlık alana gömmek isteyen Necmettin Yavuz, toprağı eliyle kazamayınca cesedi gömemedi. Cesedi aracın bagajına koyup Antalya'ya gelen Yavuz, telefonla aradığı arkadaşı Ramazan Ayhan'dan yardım istedi. Zafer Mahallesi'ndeki olimpik spor tesisleri önünde buluştuğu Ramazan Ayhan'a durumu anlatan Necmettin Yavuz, cesedi gömmek için kazma kürek temin etmesini istedi. Arkadaşını oyalayan Ramazan Ayhan ise durumu telefonla polise ihbar etti.

14 AYDIR CESET BULUNAMADI

Polisin geldiğini fark eden Necmettin Yavuz, bagajında ceset olan araçla kaçarak izini kaybettirdi. Ardından Varsak bölgesindeki ormanlık alana gittiği tespit edilen araç, birkaç saat sonra Güneş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda tazyikli suyla yıkanıp temizletildi. Ardından Mersin yönüne hareket halinde olduğu tespit edilen araç, 24 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Silifke girişinde görüldü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüyle yaşanan kovalamaca, aracın bir evin istinat duvarına çarpmasıyla son buldu. Yaralı yakalanan Necmettin Yavuz'un kullandığı aracın torpido gözünde, öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz'e ait nüfus cüzdanı, kredi kartları, saat, cep telefonu ve olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ele geçirildi. Ceset ise bulunamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Necmettin Yavuz hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 11'inci duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Necmettin Yavuz, kendisini ihbar eden Ramazan Ayhan'ın uyuşturucu ticareti yaptığını, kendisinden alacaklı olduğu için iftira attığını iddia etti. Duruşma, delillerin incelenmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan İbrahim Açıkgöz'ün ağabeyi Lokman Açıkgöz, davanın 14 aydır devam ettiğini ve henüz sonuca bağlanamadığını söyledi. Kardeşinin cesedine ulaşılamadığını anlatan Lokman Açıkgöz, en azından bir mezarının olmasını istediklerini belirtti. Duruşmalarda tutukluya defalarca seslendiğini anlatan Lokman Açıkgöz, "Suçunu kabul etmese de deliller ışığında katil olduğu belli. Ancak bunu kabul etmiyor. Biz umutla bekliyoruz. En azından kardeşimin cesedinin bir parçasını bulmak istiyoruz. Mezarını yapıp, dua etmek istiyoruz. Umarım bir sonraki duruşmada suçunu itiraf eder ve kardeşimi gömdüğü yeri gösterir" diye konuştu.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaCesetKayıp VesetNecmettin Yavuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendini öğretmen olarak tanıtıp 2 çocuğu istismar etti
Kendini öğretmen olarak tanıtıp 2 çocuğu istismar etti
Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim
Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim
Haber alınamıyordu! Alanya Cikcilli'deki evinde ölü bulundu!
Haber alınamıyordu! Alanya Cikcilli'deki evinde ölü bulundu!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim