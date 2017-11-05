Antalya'da akıl almaz hırsızlık!

ANTALYA'NIN Finike ilçesinde bir iş yerine giren 2 hırsız, para kasasını delerek 100 binin üzerinde para ile işyerinin içerisinden bazı değerli eşyaları çaldı. Olay anında güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, kameraları yukarı kaldırıp hırsızlığa devam etti.

Olay, geçtiğimiz gün Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi’nde Ahmet-Hakkı Bahar ait ilaçlama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işyerine giren kimliği belirsiz 2 kişi, işyerindeki iki para kasasını delerek kilidi devre dışı bıraktı. Kasanın içerisinde 100 bin üzerinde nakit para aldıkları öğrenilen hırsızlar, değerli bazı eşyaları da alarak kayıplara karıştı. İşyeri güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde hırsızların kamerayı fark ettikten sonra birbirlerini uyardıkları ve sandalyeye çıkara kameranın açısını yukarıya yönelttikleri görüldü.

Olay sonrası işyeri sahipleri durumu jandarma bildirdi. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.