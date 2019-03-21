Antalya'da akıl almaz dolandırıcılık

Antalya'da, kendisini avukat olarak tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacağını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen S.B., operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.B'nin benzer suçtan 4 kaydı olduğu belirlendi.

Antalya'da akıl almaz dolandırıcılık
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POLİSİ harekete geçiren dolandırıcılık olayı, '112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla ortaya çıktı. Kendisini icra davalarına bakan avukat olarak tanıtan S.B., tanıştığı V.B'ye icrada ucuza araç alabileceğini belirterek, 15 bin lira aldı. Bir süre sonra S.B.'ye ulaşamayan V.D., dolandırıldığını anlayınca şikayette bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla bağlantı kurdukları S.B.'ye, düşük fiyatlı araç almak istediklerini belirterek, parkta buluşmak üzere anlaştı. Belirtilen adrese gelen S.B., operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası götürüldüğü emniyette ifadesi alınan S.B., adliyeye sevk edildi. S.B.'nin, benzer suçlardan 4 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

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