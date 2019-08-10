Antalya'da ahşap ev yanarak kül oldu

DEMRE merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Çağman Mahallesi'nde Hüseyin Kocaçınar'a ait iki katlı yarı ahşap evde dün gece yangın çıktı. Duvarları kerpiç, çatısı, kapı ve pencereleri ahşap olan evde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi'ne ait iki itfaiye aracı, bir dozer, Finike ve Kaş Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait iki arazözle müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürülen yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Evin yanındaki saman yığını da yanarak kül oldu. Yangın sonrasında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Hüseyin Kocapınar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.