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Antalya'da adliye çıkışı silahlı saldırı

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanığa duruşma çıkışında ateş açıldı

Antalya'da adliye çıkışı silahlı saldırı

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanığa duruşma çıkışında ateş açıldı

09 Kasım 2017 Perşembe 20:14
Antalya'da adliye çıkışı silahlı saldırı
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ANTALYA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz  yargılanan sanık Şah İsmail Pervane, duruşma çıkışında düzenlenen silahlı  saldırıda yaralandı. 
 
Edinilen bilgiye göre, aralarında dolandırıcılık, tehdit, şantaj ve  silahla yaralamanın da bulunduğu bazı suçlamalarla tutuksuz yargılanan Pervane,  duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıktı.
Adliyeden ayrıldığı esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Şah  İsmail Pervane'ye silahla ateş edildi. Sanık Pervane, silahlı saldırıda  bacağından yaralandı.
 
Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri tarafından ilk  müdahalesi yapılan Pervane, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına  alındı.
 
Silahlı saldırının zanlısı olduğu öğrenilen Y.T. adlı kişinin  yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ağır Ceza MahkemesiSilahlı SaldırıDuruşma çıkışı
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