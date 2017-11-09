Antalya'da adliye çıkışı silahlı saldırı

ANTALYA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanık Şah İsmail Pervane, duruşma çıkışında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, aralarında dolandırıcılık, tehdit, şantaj ve silahla yaralamanın da bulunduğu bazı suçlamalarla tutuksuz yargılanan Pervane, duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıktı.

Adliyeden ayrıldığı esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Şah İsmail Pervane'ye silahla ateş edildi. Sanık Pervane, silahlı saldırıda bacağından yaralandı.



Olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Pervane, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Silahlı saldırının zanlısı olduğu öğrenilen Y.T. adlı kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

