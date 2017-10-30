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Antalya'da 8 yıldır aranan dolandırıcı yakayı ele verdi

Antalya'da 8 yıldır aranan 52 yaşındaki dolandırıcı bir meyhanede alkol alırken yakalandı. Kendisini yakalayan polislere "Beni nasıl buldunuz çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dedi

Antalya'da 8 yıldır aranan dolandırıcı yakayı ele verdi

Antalya'da 8 yıldır aranan 52 yaşındaki dolandırıcı bir meyhanede alkol alırken yakalandı. Kendisini yakalayan polislere "Beni nasıl buldunuz çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:35
Antalya'da 8 yıldır aranan dolandırıcı yakayı ele verdi
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ANTALYA'DA dolandırıcılıktan 8 yıldır aranan 52 yaşındaki T.Ü., kendisini yakalayan polislere, "Beni nasıl yakaladınız çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dedi.

2 BİN LİRA ALIP ORTADAN KAYBOLDU

Kendisini ' Sinan Güzel' olarak tanıtan ve nar satmak için  Afyonkarahisar'dan çağırdığı A.V. adlı kişiyle anlaşan T.Ü., 'Üreticiye vereceğim' bahanesiyle 2 bin lira alıp ortadan kayboldu.

8 YILDIR ARANIYOR

Dolandırılan A.V.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Aksu İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, 8 yıldır dolandırıcılıktan aranan T.Ü. olduğunu belirledi. T.Ü'nün ilçe sınırları içinde bir birahanede alkol aldığı duyumunu alan polis, operasyon düzenledi.

"SİZİ KUTLUYORUM"

Operasyonda T.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ü'nün kendisini yakalayan polise, "Beni nasıl buldunuz çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dediği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde  Sinan Güzel adına basılmış çok sayıda kartvizit bulundu.

Sağlık kontrolü sonrasında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen T.Ü'nün,  Türkiye genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı ayrıca 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

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