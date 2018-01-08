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Antalya'da 8 yaşındaki kız çocuğunu öpen 'tacizci' yakalandı

Antalya'da ekmek almaya giden 8 yaşındaki R.K.'yi takip edip zorla yüz ve dudağından öperek taciz eden Mehmet E. (30), polis ekiplerince yakalandı. Mehmet E.'nin R.K.'yi taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Antalya'da 8 yaşındaki kız çocuğunu öpen 'tacizci' yakalandı

Antalya'da ekmek almaya giden 8 yaşındaki R.K.'yi takip edip zorla yüz ve dudağından öperek taciz eden Mehmet E. (30), polis ekiplerince yakalandı. Mehmet E.'nin R.K.'yi taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:43
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POLİSİ alarma geçiren taciz olayı saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2458 Sokak’ta meydana geldi. İlkokul öğrencisi R.K., marketten ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada bisikletle seyreden Mehmet E., R.K.’yi takip etmeye başladı. Mehmet E. bir süre takip ettiği kız çocuğunu kaldırımda durdurdu. Çevreyi kontrol eden Mehmet E., kimsenin olmadığından emin olduktan sonra ellerinden tuttuğu R.K.’yi öpmeye başladı. Küçük kıza zorla sarılan Mehmet E., dudağından da öperek taciz etti. Mehmet E. daha sonra R.K.’yi bırakarak bisikletle olay yerinden uzaklaştı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU, YAKALANDI
R.K.’nin durumu anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler konuşma güçlüğü çeken, yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E.’yi gözaltına aldı. ‘Cinsel taciz’ suçundan 7 kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen R.K. ise psikolog eşliğinde ifade verdi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Diğer yandan R.K.’nin cinsel tacize uğradığı anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.K.’nin elinde ekmekle kaldırımda yürüdüğü, Mehmet E.’nin ise bisikletle takip ettiği görülüyor. Mehmet E.’nin sokakta durarak R.K.’yi yanına çağırdığı ardından ellerinden tutarak küçük kızı zorla öptüğü görüntülerde yer aldı.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 18:53
Anahtar Kelimeler:
Kız çocuğuTacizKepezAntalya
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