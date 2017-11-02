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Antalya'da 71 yaşındaki bekçi ölü bulundu

Antalya'da 3 gündür haber alınamayan inşaat bekçisi 71 yaşındaki Ali Seydi Aksoy, başka bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

Antalya'da 71 yaşındaki bekçi ölü bulundu

Antalya'da 3 gündür haber alınamayan inşaat bekçisi 71 yaşındaki Ali Seydi Aksoy, başka bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

02 Kasım 2017 Perşembe 21:20
Antalya'da 71 yaşındaki bekçi ölü bulundu
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KEPEZ ilçesi, Göksu Mahallesi'nde bir inşaatta gece bekçiliği yapan Ali Seydi Aksoy'dan geçen pazartesiden beri haber alamayan yakınları, aramaya başladı. Bekçilik yaptığı inşaatı kontrol eden yakınları, yandaki inşaatlarda da arama yaptı. Aksoy'un cesedi, bekçilik yaptığı inşaatın karşısındaki inşaatın asansör boşluğunda bulundu. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAli Seydi Aksoy
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