Antalya'da 59 FETÖ'cü askeri personel tutuklandı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması' amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2017-2019 tarihleri arasında örgütün askeri yapılanmasına yönelik bir dizi operasyon yapıldı. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 151 askeri personel gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla, 74'ü sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 59'u ise tutuklandı.