Antalya'da 50 milyonluk yolsuzluk operasyonu

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından eski yöneticilerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, toplanan delillerin ardından bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'da görevden alınan eski ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı A.B., eski Genel Müdür A.D., ile yönetim kurulu üyeleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,", "Nitelikli dolandırıcılık", "Zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.B., A.D., H.E., E.U., M.S.A., K.E., Z.K., T.T., F.C., E.A., A.E. ve H.B. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin 1952 yılında kurulan Antbirliğin imkanlarını kullanarak birliğin aleyhine olacak şekilde hareket ederek birlik üyelerini mağdur ettikleri, birliği maddi sıkıntı içerisine sokarak kapanma noktasına getirdikleri, birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiraladıkları kira gelirlerini ve sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağladıkları bu şekilde birliği 50 milyon TL civarında zarara uğrattıkları belirlendi.