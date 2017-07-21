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Antalya'da, 5 yıldızlı otele 'Hero' tişörtüyle gelen garsona gözaltı

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde çalışan 29 yaşındaki garson, işe 'Hero' tişörtüyle gelince gözaltına alındı. Genç FETÖ tişörtü olduğunu bildiğini ancak beyaz tişörtleri çok sevdiğini söyledi

Antalya'da, 5 yıldızlı otele 'Hero' tişörtüyle gelen garsona gözaltı

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde çalışan 29 yaşındaki garson, işe 'Hero' tişörtüyle gelince gözaltına alındı. Genç FETÖ tişörtü olduğunu bildiğini ancak beyaz tişörtleri çok sevdiğini söyledi

21 Temmuz 2017 Cuma 11:47
Antalya'da, 5 yıldızlı otele 'Hero' tişörtüyle gelen garsona gözaltı
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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde polis ekipleri, ilk olarak  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü sanıkların giydiği 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişörtü giyen, 29 yaşındaki otel garsonu M.S.2yi gözaltına aldı.

5 YILDIZLI OTELE 'HERO' TİŞÖRTÜYLE GELDİ

Serik'e bağlı  Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan M.S., üzerinde siyah renkle 'Hero' yazılı beyaz tişörtle dün sabah işe geldi. FETÖ duruşmalarıyla gündeme gelen tişörtü gören oteldekiler polise ihbarda bulundu. Otele gelen polis M.S.'yi gözaltına alırken, şüphelinin dolabında yapılan aramada söz konusu tişört bulunarak el konuldu.

BEYAZ TİŞÖRTLERİ ÇOK SEVİYORMUŞ

Polis merkezindeki ifadesinde tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini, bunu televizyonda gördüğünü fakat önemsemediğini belirten M.S., beyaz tişörtleri çok sevdiğini söyledi. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
'HERO' TİŞÖRTLERİNİN GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'a yönelik 'FETÖ' mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin  Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde 'Hero' yazan tişörtle duruşmaya girmişti.  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, 'FETÖ' üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.
 

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Son Güncelleme: 21.07.2017 12:01
Anahtar Kelimeler:
AntalyaHEROHero TişörtüGarson
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