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Antalya'da 44 FETÖ'cü gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına yönelik Antalya merkezli 5 ilde 57 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da 44 FETÖ'cü gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına yönelik Antalya merkezli 5 ilde 57 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı

03 Ekim 2017 Salı 12:11
Antalya'da 44 FETÖ'cü gözaltına alındı!
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FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına yönelik Antalya merkezli Afyon, Isparta, Bursa, Manisa ve Trabzon illerinde 57 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi 
Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı 
Diğer şüphelileri arama işlemleri devam ediyor.

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