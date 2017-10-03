Antalya'da 44 FETÖ'cü gözaltına alındı!

FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına yönelik Antalya merkezli Afyon, Isparta, Bursa, Manisa ve Trabzon illerinde 57 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı

Diğer şüphelileri arama işlemleri devam ediyor.