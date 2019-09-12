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Antalya'da 4 yıldızlı otele içki baskını
Kemer'de 4 yıldızlı bir otele yapılan baskında, bir odada alkollü içecek üretimi yapıldığı belirlendi. İçkilerin müşterilere de ikram edildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan otel sahibi serbest bırakıldı.
ASAYİŞ 12.09.2019, 13:53
KEMER'E bağlı Tekirova Mahallesi'nde 4 yıldızlı bir otelin sahte alkollü içecek yapıp müşterilerine sunduğu bilgisine ulaşan Tekirova Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aldıkları karara istinaden otelde arama yaptı. Otelde müşteri varmış gibi gösterilen bir odada alkollü içecek üretimi yapıldığı tespit edildi. Aramada sadece otel odasında değil, depoda ve barda da otelde konaklayan turistlere sunulmaya hazır yaklaşık 40 litre değişik markalara ait orijinal şişelerin içerisine doldurulmuş, el yapımı alkolü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri otel sahibi İ.S.'yi gözaltına aldı. İ.S. yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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