Antalya'da 4 mahallede 12 evi soydular

HIRSIZLIK olayları, Kepez'in Kütükçü, Gündoğdu, Yeniemek ve Kuzeyyaka mahallelerinde meydana geldi. 12 evden hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İ.T., E.T. ve N.Ş. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramalarda evlerden çalınan cep telefonları ile bilgisayarlar ele geçirildi. Sağlık kontrolleri sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Üç şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 15:35