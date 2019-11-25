Antalya'da 31 suçtan aranan şüpheli yakalandı
Serik'te 31 ayrı suçtan arandığı belirlenen Mustafa Okan S. polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.
ASAYİŞ 25.11.2019, 10:25
SERİK İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadriye Mahallesi'nde yaptıkları kontrol sırasında 18 dolandırıcılık, 5 resmi belgede sahtecilik, 3 tehdit, 2 mühürde sahtecilik ile resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan, kamu kurum ve tüzel kişiliklerini kullanarak dolandırıcılık ve hükümlü ve tutukluluktan kaçma olmak üzere 31 ayrı suçtan arandığı belirlenen Mustafa Okan S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa Okan S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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